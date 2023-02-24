مصرع شخص وإصابة أبنائه الأربعة فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب أبناؤه الأربعة بسحجات وكدمات متفرقة، اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية، على طريق أبو حماد الزقازيق، نطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزي، بوصول "السيد ع م" 60 عاما جثة هامدة، وأبناءه "محمد" 28 عاما، و"شهد" 15 سنة، و"سماح" 11 سنة، و"شمس" 7 سنوات، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتقديم الخدمات الطبية والاسعافات الاولية للمصابين.

وتبين من الانتقال والفحص والتحريات الأولية، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى تستقلها الأسرة، ودراجة بخارية على طريق الزقازيق ابوحماد، ما أسفر عن مصرع الأب وإصابة أبنائه وإصابة قائد الدراجة بسحجات، تم الدفع بمرفق اسعاف الشرقية لنقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى ابوحماد المركزى، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة أمام حركة المركبات، والتحفظ على السيارة والدراجة البخارية وتحرير محضر بالواقعة واحالته الى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه، وانتداب المهندس الفنى من المرور لفحص السيارة والدراجة وإعداد تقرير بنتيجة الفحص.

يذكر أن شابا لقي مصرعه، إثر تعرضه لحادث سقوط من القطار بنطاق محطة أبو الشقوق، التابعة لمركز كفر بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزي بوصول محمد أ، 20 عاما مقيم نطاق كفر صقر جثة هامدة وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة حدثت اثر تعرضه لجروح متعددة بأنحاء الجسد، وأفادت تحريات مباحثة كفر صقر سقوطه من القطار بمحطة أبو الشقوق نطاق المركز، تم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى وتم تحرير العامة التي صرحت بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بتسليم الجثمان لذويه عقب تقنين الإجراءات عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.