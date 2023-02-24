مصرع شاب إثر سقوطه من القطار فى الشرقية

لقى شاب مصرعه اثر تعرضه لحادث سقوط من القطار بنطاق محطة أبو الشقوق التابعة لمركز كفر صقر فى محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية اخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزي بوصول محمد أ، 20 عاما مقيم نطاق كفر صقر جثة هامدة وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة حدثت إثر تعرضه لجروح متعددة بأنحاء الجسد.

وأفادت تحريات مباحثة كفر صقر، سقوطه من القطار بمحطة أبو الشقوق نطاق المركز، تم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى وتم تحرير العامة التي صرحت بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بتسليم الجثمان لذويه عقب تقنين الإجراءات عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقيةقد عثرت، على جثة غارقة لسيدة بناحية إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر؛ وذلك بعد نحو 4 أيام من تغيبها عن منزل أسرتها بدائرة مركز شرطة كفر صقر.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة كفر صقر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول فردوس م م ال، مقيمة في عزبة مندلية الكبرى التابعة لقرية سنجها بدائرة مركز شرطة كفر صقر، جثة هامدة إدعاء حادث غرق.

وتبين من التحريات الأولية تغيب السيدة عن منزل أسرتها منذ فجر يوم الجمعة الماضي، قبل العثور عليها غارقة وقد جرفتها المياه في إحدى الترع بدائرة مركز شرطة كفر صقر.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى كفر صقر المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث