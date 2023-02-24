محافظ قنا يفتتح مسجد العتيق بالسلامية في نجع حمادي بتكلفة 2.5 مليون جنيه

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد العتيق بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

حضر الافتتاح النائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب والشيخ ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وعدد كبير من أهالى القرية.

واستمع محافظ قنا والمصلون، إلى خطبة الجمعة، بعنوان " الصدق فى القول والعمل " كقيمة إنسانية نبيلة، وخلق إسلامى أصيل، ينبئ عن طيب المعدن، وكمال المروءة، معربًا عن سعادته لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتتاح بيت من بيوت الله، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على إعمار المساجد، ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم، مشيرا إلى اهتمام الدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين فى إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه تم احلال وتجديد المسجد العتيق بقرية السلامية بالجهود الذاتية، ويقع على مساحة 390 متر، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و 500 ألف جنيه.