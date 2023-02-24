محافظ الوادى الجديد يشهد مؤتمر "سيدات أعمال مصر 21" بحضور 150 سيدة أعمال..صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الجمعة، المؤتمر السنوي الدولي الثامن لجمعية "سيدات أعمال مصر 21"، الذي تستضيفه المحافظة برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي، تحت عنوان "التنوع التجاري من أجل الاستدامة"، ويُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 23 وحتى 27 فبراير الجاري، وذلك بمشاركة 150 سيدة أعمال مصرية وأجنبية، وبحضور الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، واللواء حسام جعفر رئيس قطاع الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

وناقش المؤتمر العديد من المحاور التي تتصل بالاستثمار ومجالات تمكين المرأة، والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وجهودها لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال التعاون وعقد الشراكات مع الدول والجهات المختلفة.

واستعرض المحافظ، خلال كلمته، المقومات البيئية واللوجيستية والتنموية التي تمتلكها المحافظة، كما أكّد على تميز المحافظة في زراعة النباتات الطبية والعطرية لجدواها الطبية والاقتصادية العالية، فضلًا عن ريادتها في مجالات زراعة وصناعة التمور، وجهودها للتوسع في تربية دودة القز وإنتاج الحرير، وهي المجالات التي لاقت استحسان الوفود المُشاركة بالمؤتمر وجذبت اهتمامهم.

تضمن المؤتمر عروضًا لنماذج السيدات الناجحة في مجال العمل الخاص، بالإضافة لعروض عدد من الهيئات الاقتصادية، واستعراض التجارب الرائدة في مجال علاج الأمراض الجلدية والصدفية بالأعشاب الطبيعية، والتي تمتاز المحافظة بزراعتها.، كما شهد عرض فيلم تسجيلي عن المقومات السياحية بالمحافظة وكلمة حول مستقبل الآثار بالوادي الجديد، وذلك في إطار ما يستهدفه المؤتمر من الترويج السياحي للمحافظة.