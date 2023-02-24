استكمال اختبارات التصفية الشفوية للمسابقة القرآنية بالوادى الجديد.. صور

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

تستكمل مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، الاختبارات الشفوية الأولية لمسابقة القرآن الكريم لأبناء المحافظة، لليوم الثاني على التوالي، وتستمر لمدة أسبوع حتى يوم الأربعاء، على مستوى جميع الإدارات الفرعيه التابعة للمديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وتابع الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أعمال الاختبارات، بحضور الشيخ رمضان يوسف، مدير الدعوة، والشيخ حسن عبد الحافظ مدير الادارات الفرعية ورئيس قسم شئون القرآن بالمديرية.

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت عن الانتهاء من إجراءات تسجيل المتقدمين لمسابقة حفظ القرآن الكريم، فى مستوياته الأربعة ، والتى سيتم عقدها في شهر شعبان المقبل، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد في خدمة كتاب الله عز وجل و التشجيع على حفظه وفهم معانيه ، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقال الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة الوادي الجديد سيتم توزيع جوائزها في شهر رمضان المبارك ، حيث جرى الإعلان عنها بمديرية أوقاف المحافظة وتقدم إليها 680 متسابق فى كافة مستويات الحفظ، مؤكداً أن تكريم الفائزون فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة .

واضاف جاهين أن الإعلان عن المسابقة كان في بداية شهر فبراير الجارى وتمت مخاطبة الإدارات الفرعية للإعلان عن المسابقة وسيتم البدء في عقد الاختبارات يوم 23 فبراير ولمدة أسبوع مشيراً إلى أن المتقدمين فى المستوى الأول المرحلة الابتدائية 7 أجزاء بلغ عددهم 275 متسابق ، وفى المستوى الثاني المرحلة الإعدادية 10 أجزاء، بلغ عدد المتقدمين 210 متسابق ، وفى المستوى الثالث لمرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم 85 متسابق، وفى المستوى الرابع، وهو مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم بلغ عدد المتقدمين 110 متسابق، مؤكداً على أنه يشترط إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة في الإسلام.