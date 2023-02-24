محافظ المنوفية يتابع جهود وحدة التدخل السريع فى الارتقاء بمنظومة النظافة

المنوفية - محمود شاكر

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود وحدة التدخل السريع فى رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بالشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الفترة من 1 وحتى 31 يناير الماضى، يأتى هذا فى ضوء ما يقوم به محافظ المنوفية من متابعات دورية لانتظام سير العمل بالمنظومة بهدف الارتقاء بقطاع تحسين البيئة ورفع كفاءته للحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى للمحافظة.

وأوضح مدير وحدة التدخل السريع إلى أنه خلال شهر يناير تم رفع ما يزيد عن 4 آلاف و413 طنا من المخلفات بنطاق المحافظة ونقلها أولا بأول إلى المدفن الصحى بكفر داود حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية فقد تم الدفع فورا بمعدات وحدة التدخل السريع للتعامل مع بؤر تجمعات القمامة بقرى كفر طنبدى، اصطبارى، شنوان وطريق القاصد بمركز ومدينة شبين الكوم، وكذا رفع المخلفات والتراكمات بمحطة المناولة بمركز الباجور ومقلب قويسنا العمومى لإحداث نقلة نوعية بمستوى النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، هذا ومن المقرر إنشاء وحدة خاصة لسيارات " الرش والشفط " على غرار " وحدة التدخل السريع " لدفعها بكافة الأماكن والبؤر الأكثر تجمعاً لمياه الأمطار خلال موجة الطقس السيئ لضمان التعامل الفورى معها وتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

و شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع وحدة التدخل السريع لرفع كفاءة مستوى النظافة بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها بهدف خلق بيئة صحية نظيفة، ومناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر الحضارى لشوارع المحافظة.