تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. صور

شهدت الأسواق بمحافظة المنوفية، انخفاضا فى الأسعار، ورصدت كاميرا اليوم السابع الأسعار خلال جولة من أحد الأسواق بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ57 جنيها، وكيلو الرومى البلدى بـ 70 جنيها، وكيلو الأرانب بـ70 جنيها وكيلو البط البلدى 80 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 78 إلى 80 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ80جنيها، وجوز السمان بـ40 جنيها، وكيلو الوز بـ70 جنيها، البانية 190 جنيها .
وبلغ سعر الطماطم بين 5 إلى 6جنيهات في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 5 إلى 6 جنيهات، والبصل 7 إلى 8 جنيهات، والكوسة من 10 إلى 11 جنيها، والجزر بدون عروش 5 إلى 6 جنيهات، الخيار بين 7 إلى 10 جنيهات .
كما سجل سعر الباذنجان البلدي 5 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات، والرومي الصوب 2 الى 3 جنيهات، والفلفل الحامي 3 إلى 4 جنيهات.
وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 25 إلى 30 جنيها، والموز من 10 إلى 12 جنيها، البرتقال من 5 إلى 6 جنيهات .
وأعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن معارض أهلا رمضان التي أقيمت بنطاق المراكز والمدن والقري شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين علي مدار اليوم وذلك لتوافر السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تفوق مثيلاتها في الاسواق ، مؤكدا أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية جاري التنسيق لإقامة أكبر عدد ممكن من المعارض والشوادر والتوسع فيها بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وغيرها من المنافذ المتنقلة والثابتة في المحافظة .
وقال أبو ليمون أن هناك متابعة علي مدار الساعة لكافة المعارض والشوادرومتابعة أسعار السلع المعروضة من خلال اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام المساعد للمرور اليومي علي كافة المنافذ وتلافي أية ملاحظات وحلها فورا .
وكان المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، قد أجرى جولة يرافقة هيثم صادق نائب رئيس المدينة،و أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات بتفقد المنفذ الدائم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون والمقيم بشارع الروضة بجوار مسجد البرعي بمدينة أشمون، حيث تم الإشراف علي توزيع كميات من الدقيق والأرز الأبيض المعبأ علي المواطنين بأشمون وكذا المنتجات الغذائية الأخرى وذلك بأسعار مخفضة بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين بأشمون من كافة السلع وبأسعار مخفضة، وأشار النمر أنه جاري التجهيزات النهائية لافتتاح المنفذ الثاني لبيع السلع الغذائية "أهلا رمضان" بمدينة أشمون وذلك بمقر شارع سعد زغلول بجوار الجمعية الاستهلاكية ، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الاسعار ،تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتوفير كافة السلع الغذائية والإحتياجات الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل
المواطنين وتوفير حياه كريمة لهم.
يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين ، وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق .
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