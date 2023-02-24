تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. صور

شهدت الأسواق بمحافظة المنوفية، انخفاضا فى الأسعار، ورصدت كاميرا اليوم السابع الأسعار خلال جولة من أحد الأسواق بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ57 جنيها، وكيلو الرومى البلدى بـ 70 جنيها، وكيلو الأرانب بـ70 جنيها وكيلو البط البلدى 80 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 78 إلى 80 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ80جنيها، وجوز السمان بـ40 جنيها، وكيلو الوز بـ70 جنيها، البانية 190 جنيها .

وبلغ سعر الطماطم بين 5 إلى 6جنيهات في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 5 إلى 6 جنيهات، والبصل 7 إلى 8 جنيهات، والكوسة من 10 إلى 11 جنيها، والجزر بدون عروش 5 إلى 6 جنيهات، الخيار بين 7 إلى 10 جنيهات .

كما سجل سعر الباذنجان البلدي 5 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات، والرومي الصوب 2 الى 3 جنيهات، والفلفل الحامي 3 إلى 4 جنيهات.