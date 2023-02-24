الصعب يصنع الأمل..قصة كفاح شاب فى بيع الملابس بالإسكندرية بعد فقد زراعة (صور)

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع " تقريرا مصورا مع شاب من محافظة الاسكندرية، أحمد سليم شاب، لم تكن الإعاقة حاجزا منيعا أمام تحقيق أحلامه في العمل والإصرار والتحدي، رغم الإعاقة التي لم تؤخره عن حمله في بيع الملابس الجاهزة .

قال أحمد سليم ، أنه يبلغ العمر 27عاما بائع ملابس فى أحد المناطق الشهيرة في الإسكندرية ، أنه تخرج من كلية الشريعة القانون ،ويعمل في بيع الملابس الجاهزة بوسط محافظة الاسكندرية ، للبحث عن رزقة والكفاح، وأن الإعاقة ليست أزمة تواجه لمواصلة حياتة العملية لتحقيق احلامه .

واضاف احمد سليم ل " اليوم السابع " ،أنه كان يعمل في محل للاسماك منذ الصغر، تعرض للإصابة أثناء وضع لوح من الثلج في المكسرة فقد ذراعه الأيمن علي أثرها تم بتر الذراع ، ولاكنه لم يتوقف عقب بتر ذراعه عن العمل ،واستطاع الحصول على شهادة الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ، وبعد ذلك أخذ طريقة في خوض تجربة جديدة من التحدى والإصرار فى الاعتماد على قدراته الذهنية والنفسية فى اجتياز هذه المرحلة من حياته في بيع الملابس بمختلف أنواعها لجميع الفئات العمرية من خلال حملها والتجول بها بشوراع وسط المحافظة .

وأشار أحمد سليم ، أنه بعد فترة من العمل استطاع في جمع مكان لبيع الملابس الجاهزة وهي كانت أحدي امناياته التي كان يعمل من أجلها، موضحا ،أنه يعمل منذ الصباح الباكر يوميا والاعتماد على نفسه فى تحضير البضاعة الخاصة به من الملابس والاستنادات على كتف واحد فقط لوضع البضاعة، وترويجها للمارة والزبائن.

واختتم سليم ،حديثه برسالة للشباب بأن بالعمل والتحدي سوف نتغلب علي الصعوبات وتحديات الإعاقة، مهما كانت ،وان تبحثوا عن أحلامكم من خلال الاجتهاد والعمل والكفاح.



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