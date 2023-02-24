لأول مرة.. فرقة "طبلة الست" تشدو بأشهر الأغانى الشعبية بأوبرا دمنهور 2 مارس

تستضيف دار أوبرا دمنهور لأول مرة فرقة "طبلة الست"، لإحياء حفل فني مميز فى الثامنة مساء يوم الخميس 2 مارس المقبل، ويأتى ذلك الحفل الغنائى، ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

وتقدم فرقة "طلبة الست" خلال حفلها الساهر بمسرح أوبرا دمنهور، باقة من أشهر الأغانى الفولكلورية والتراثية، على دقات الإيقاع الذى يميز هذا الفريق الغنائي.

وتعد فرقة "طبلة الست" من أشهر فرق الأغانى التراثية والفلكور المصرى، التى شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وأقامت العديد من الحفلات الفنية الناجحة التي لاقت إعجاب وإستحسان الجماهير.

وتتكون الفرقة من مجموعة سيدات يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغانى التراثية القديمة فى الريف وصعيد مصر .

وتستهدف فرقة "طلبة الست" إحياء أغانى الفلكلور القديم بأسلوب وتوزيع جديد، وذلك عن طريق إستخدام أكثر من آلة إيقاعية منها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.لحماية هذا التراث الشعبي الكبير من الاندثار.