اليوم السابع
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تقديم أشهر أغانى أم كلثوم على مسرح دار أوبرا دمنهور

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 07:19 م
تقديم أشهر أغانى أم كلثوم على مسرح دار أوبرا دمنهور دار الأوبرا
البحيرة ناصر جودة

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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلًا فنيًا مميزا تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار فى الثامنة مساء يوم الجمعة 10 فبراير على مسرح أوبرا دمنهور.
 
يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل الأعمال الفنية التي قدمتها كوكب الشرق هى: موسيقى الورد جميل - ألف ليلة وليلة - إنت عمرى - موسيقى يا ليلة العيد - أمل حياتى - الحب كده.
 
يشارك في الحفل : الفنانة مروة حمدى والفنانة حسناء وعازف القانون الاول على الخبيرى وعازف الكمان الأول هيثم الكاتب.
 
 
جدير بالذكر أن ‏فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى العربية ‏بدأ تأسيسها في يونيو 2004، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبى ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق والمونولوجات بمشاركة أبرع الموسيقيين وأندى الأصوات.
 
 
وتضم الفرقة 45 فردًا ما بين كورال وعازفين وصوليست، وتعتمد  على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف.
 
 
قدمت الفرقة عروضًا موسيقية متنوعة وناجحة لاقت استحسان الجمهور، حيث شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها مهرجان الموسيقى العربية في دوراته المتعددة، والمهرجان الدولي للموسيقى الأفريقية بالكونغو ونالت تقديرًا رسميًا وشعبيًا كبيرًا أشادت به الصحف والمجلات الفنية بدولة الكونغو، كما قدمت عروضًا عديدة  للأطفال تتناسب مع مختلف فئاتهم  العمرية.

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