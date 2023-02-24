فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة المنصورة 3 ساعات غدا

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه علي التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، حيث أوضح التقرير أن أعمال الصيانة المشار اليها ينتج عنها تأثر بعض المناطق بمدينة المنصورة خلال يوم السبت 25 فبراير، وتشمل مناطق شارع عبد السلام عارف من كوبري المرور وحتي مشحمة الزهراء ومدينة السلام وعزبة عقل وامام وخلف المستشفي الدولي ومجمع المحاكم، كما يتم استكمال اعمال الصيانة خلال يوم الاثنين الموافق 27 فبراير وتتأثر بعض المناطق بانقطاع التيار الكهربي بمدينة المنصورة وتشمل مناطق الهدي والنور ومنطقة مجمع المحاكم ومنطقة ترعة المنصورية من جهاز شئون البيئة حتي مشحمة الزهراء وعزبة الشال وشارع الدراسات ومنطقة مصر للطيران وجزء من شارع الجيش.

وفى هذا الاطار، كلف محافظ الدقهلية، المحاسب سيد النخيلي رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، للتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لقيام فرق الصيانة التابعة للشركة بهندسة الكهرباء المختصة بسرعة إنهاء اعمال الصيانه المشار اليها وفقا للبرنامج الزمنى المعلن عنه خلال اليومين المذكورين وعودة التيار الكهربى لكافة المناطق المذكورة فور انتهاء الأعمال.

وطالبت المحافظة المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية، نطاق المناطق المتأثرة بالانقطاع باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.