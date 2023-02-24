اليوم السابع
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غلق شارع 26 يوليو جزئيا أمام القادم من ميدان سفنكس اتجاه شارع كورنيش النيل غدا

الجمعة، 24 فبراير 2023 01:19 م
غلق شارع 26 يوليو جزئيا أمام القادم من ميدان سفنكس اتجاه شارع كورنيش النيل غدا اعمال غاز - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، غلق شارع 26 يوليو جزئيا، تحديداً أمام مسجد المغفرة بالاتجاه القادم من ميدان سفنكس اتجاه شارع كورنيش النيل، لمدة (يومين) ابتداء من يوم السبت الموافق 2023/2/25 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2023/2/26، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً دون تعطيل الحركة المرورية.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى تنفيذ أعمال نقل خطوط الغاز الطبيعي المتعارضة مع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحور 26 يوليو الجديد بشارع 26 يوليو.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات لسرعة تنفيذ الأعمال المشار اليها خلال المدة الزمنية المحددة لها لتيسير الحركة المرورية.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها، وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.


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