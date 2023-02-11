ما ارتفاع قصر النظر؟.. اعرف الإجابة

كتب – حسام الشقويرى

يحدث قصر النظر عندما يتسبب شكل عينك في تركيز الضوء بشكل غير صحيح على شبكية العين، وهو حالة تكون فيها درجة قصر النظر شديدة بشكل خاص، وقد يواجه الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر الشديد صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة، حتى مع استخدام النظارات أو العدسات اللاصقة، وفقا لما نشره موقع realsimple

وأيضًا يكونوا أكثر عرضة لبعض مشاكل العين، مثل انفصال الشبكية، والزرق، وإعتام عدسة العين.. من المهم أن ترى طبيب العيون الخاص بك لإجراء فحوصات منتظمة للعين لاكتشاف قصر النظر مبكرًا ووضع خطة علاجية .

وقصر النظر هو خطأ انكساري شائع يحدث عندما يتسبب شكل عينك في تركيز الضوء بشكل غير صحيح على شبكية العين. شبكية العين هي النسيج الحساس للضوء في عينك الذي يتلقى المعلومات المرئية وينظمها ، وعندما يسقط الضوء أمام شبكية العين بدلاً من وضعها مباشرة ، يمكن أن يتسبب في تشوش الرؤية.

غالبًا ما ينتشر قصر النظر في العائلات ، لذلك إذا كان والدك يعاني منه ، فقد تكون عرضة للإصابة به أيضًا. وهو أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 عامًا ، ويمكن أن يزداد سوءًا في بعض الأحيان خلال فترة المراهقة.

يعاني حوالي 30 ٪ من سكان كندا من قصر النظر ، ويتزايد انتشار قصر النظر في جميع أنحاء العالم. تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050 ، سيعاني أكثر من نصف سكان العالم من قصر النظر.

إذا كان لديك قصر النظر ، فمن المهم معالجته في أقرب وقت ممكن. حتى حالة قصر النظر الخفيفة نسبيًا في مرحلة الطفولة يمكن أن تتطور إلى حالة خطيرة بحلول الوقت الذي تبلغ فيه سن الرشد. وإذا كان لديك قصر نظر شديد ، فهذا يزيد من خطر الإصابة بحالة عين تهدد البصر.

و قصر النظر المرتفع ، هو حالة تكون فيها درجة قصر النظر شديدة بشكل خاص. إذا كان لديك قصر نظر شديد ، فقد تواجه صعوبة حقًا في رؤية الأشياء البعيدة ، حتى مع النظارات أو العدسات اللاصقة، والأشخاص الذين يعانون من قصر النظر الشديد هم أيضًا أكثر عرضة لبعض مشاكل العين ، مثل انفصال الشبكية ، والزرق ، وإعتام عدسة العين . يمكن أن تكون هذه الحالات خطيرة ، لذلك من المهم أن تعتني بعينيك إذا كان لديك قصر نظر مرتفع.

كيفية علاج قصر النظر



بينما لا يمكن علاج قصر النظر ، يمكن أن تساعد العديد من العلاجات الفعالة في إدارة الحالة وتحسين الرؤية. وتشمل هذه:

النظارات أو العدسات اللاصقة

تقويم العظام

جراحة الانكسار

علاج الرؤية

النظارات أو العدسات اللاصقة

تعتبر النظارات أو العدسات اللاصقة من أكثر الطرق شيوعًا ومباشرة لتصحيح قصر النظر. وهي تعمل عن طريق ثني الضوء بطريقة تسمح لها بالتركيز بشكل صحيح على الشبكية ، مما يؤدي إلى رؤية أوضح.