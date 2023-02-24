عاطل يعترف بمحاولة سرقة سيارة في بولاق أبو العلا: "الباب كان مفتوحا"

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بالشروع في سرقة سيارة ملاكي، عقب القبض عليه في بولاق أبو العلا بالقاهرة، أنه حاول سرقة السيارة، بواسطة توصيل الأسلاك، منتهزا فرصة أن باب السيارة لم يكن مغلقا، وخلال محاولته تشغيل محرك السيارة تم القبض عليه.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك السيارة، ووجه اتهاما للعاطل، بالشروع في سرقتها، وقال أنه ركن السيارة أمام المكتب الخاص بعمله، وترك بابها مفتوحا سهوا، مما سهل مهمة المتهم في محاولة سرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحجزه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق) حال شروعه فى سرقة سيارة (أحد المواطنين) أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة الظاهر بأسلوب "توصيل الأسلاك " ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة، وقرر بأنه قام بترك السيارة أمام المكتب محل عمله مفتوحة سهوا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.