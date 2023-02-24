صحة الوادى الجديد تبدأ تنفيذ حملة "حقك تنظمى" الأسبوع المقبل

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن بدء تنفيذ حملة لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية على مستوى كل المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة تحت شعار "حقك تنظمى"، وذلك فى الفترة من 25 فبراير الجارى حتى أول مارس فى مراكز الخارجة وبلاط والفرافرة، وتستكمل فعالياتها فى مركزى باريس والداخلة فى الفترة من يوم 4 إلى يوم 8 من شهر مارس المقبل، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الحملة تهدف لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية، وتشمل توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة لرفع معدلات الاستخدام، حرصاً على صحة الأم والطفل، بجانب رفع الوعى المجتمعى بأهمية تلك الخدمات فى الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة.

وأضاف محروس أن الحملة تستهدف أيضا ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات إلى استخدام الوسائل، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات داخل وخارج الوحدات لتقديم الخدمات والتوعية الصحية والنفسية.