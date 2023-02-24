صحة المنوفية تنتهى من تدريب 610 صيادلة.. تعرف على التفاصيل

اختتمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، فعاليات البرنامج التدريبى المقدم للصيادلة الجدد دفعة 2020، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وقد تم البرنامج التدريبي علي مرحلتين علي أسبوعين متتاليتين بواقع 260 صيدلي بالمرحلة الاولي و350 صيدلي بالمرحلة الثانية من الصيادلة الجدد دفعة 2020م وقد تم عقد التدريب بقاعة التدريب الرئيسية بنقابة المهن الطبية .

وقام مجلس نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور مصطفي سلام نقيب صيادلة المنوفية ، بترتيبات حجز القاعة واستضافة أبنائهم الصيادلة الحكوميين خلال فترة التدريب إيماناً من نقابة الصيادلة بدورها في التعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، وقام الدكتور إسلام حجازي بالترحيب بالصيادلة الجدد نيابة عن الدكتور أحمد زكريا ، مدير إدارة الصيدلة بالمديرية.

وتم تدريب الصيادلة علي جميع أعمال الصيدلة ولائحة المخازن والكتاب الدوري وحقوق المريض ومعايير إدارة وسلامة الدواء والدورة المستندية والتخزين الجيد وأهم المخالفات التي يجب تجنبها أثناء العمل.

وقد قام الدكتور محمد عزمي بتقديم ورشة عمل علي موقع هيئة الشراء الموحد مما أدى إلى إهتمام كثير من اعضاء فريق التفتيش الصيدلي ومراقبة العهد الدوائية بالعديد من الإدارات الطبية والحرص علي حضور ورشة العمل بالمرحلة الثانية من التدريب.

هذا وقد حرص مجلس نقابة الصيادلة بتشريف القاعة ثاني أيام التدريب بالمرحلة الثانية وذلك للترحيب بجميع الصيادلة الحكوميين والتأكيد علي دعم النقابة للصيادلة الحكوميين والتأكيد ايضا علي أهمية التدريب والتعليم المستمر للصيادلة.

وقام بإلقاء المحاضرات مجموعة من المحاضرين المتميزين من إدارة التموين الدوائي وإدارة مراقبة العهد وإدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، الدكتورة فاطمة محمد، الدكتورة إيمان عبد المحسن الدكتورة مروة شرف، الدكتور محمد عزمي، الدكتور إسلام حجازي، الدكتورة هبة جمال، الدكتورة ولاء حما، الدكتورة ايمان سامي، الدكتورة شيماء شحاته .

وتم عقد امتحان الكتروني في نهاية كل مرحلة للتأكد من مدي استفادة الصيادلة مما تم تدريبهم عليه وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية من الصيادلة بالمديرية والمستشفيات ومخازن الادوية بالادارات الطبية والوحدات الصحية التابعة لها لتمكن الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية من استدامة الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع منافذ تقديم الخدمة ومجالات العمل الصيدلي في ظل رؤية مصر 2030 بالقطاع الصحي .

وقد تم التدريب تحت إشراف الدكتورة رشا خضر والدكتور أسامة الشلقاني وكيلا المديرية، والدكتور أحمد زكريا مدير إدارة الصيدلة، وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة فاطمة محمد، منسق التدريب بإدارة الصيدلة.