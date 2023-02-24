صحة المنوفية تختتم الدورة التدريبية لمقدمى الخدمة الطبية

المنوفية - محمود شاكر

أنهت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، الدورة التدريبية على برنامج اللوائح والقوانين والقرارات المنظمة للأعمال لجميع مقدمى الخدمة الطبية بجميع الأقسام بالمنشآت الصحية .

جاءت الدورة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس قطاع مكتب معالي الوزير ، وإشراف الدكتورة إنعام صبحى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني مكتب معالى الوزير ، وتحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .

وذلك فى إطار حرص الدولة ومؤسساتها المختلفة على دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى مقدمي الخدمة الطبية، وتمت بإشراف الدكتورة سوزان السعدني مدير إدارة التفتيش الفني بالمديرية ، بقاعة التدريب الكبرى بمديرية الصحة بالمنوفية.

حيث قام الدكتور وكيل الوزارة بحضور ختام الدورة مؤكداً أهمية معرفة اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال وضرورة الإلمام بها بما يخدم مصلحة العمل وأن يسعى الجميع لتحقيق الهدف من تلك التدريبات بتقديم خدمة طبية متميزة وذات جودة عالية وآمنة للمواطنين ولمقدمي الخدمة تماشيا لتوجيهات الوزارة .

وقد قام بالتدريب نخبة من أطباء وإداريين ومهندسين إلادارة العامة للتفتيش الفنى بالوزارة وتم توزيع تقييم في نهاية الدورة التدريبية لقياس مدى استفادة الحضور من التدريب كما تم توزيع شهادات تقدير في ختام الدورة التدريبية .