صحة الغربية: المستشفيات استقبلت 130 ألف حالة خلال يناير بأقسام الطوارئ

وأوضح وكيل الوزارة في بيان له، أن مستشفيات الغربية استقبلت خلال شهر يناير 130 ألفا و154 مريضا بقسم الاستقبال، و1859مريضا دخول عنايه خلال الشهر، وتم تقديم الخدمة المتميزة والمتابعة.

كما تم استقبال 386 مولودا يحتاج إلى حضانة في اقسام الحضانات بمستشفيات محافظه الغربية.

وقال الدكتور باسم عطيه مدير ادارة المستشفيات والقائم بأعمال مدير الطب العلاجى، أنه قد تم عمل 18 ألف و459 جلسة غسيل كلوى لمرضى الغسيل الكلوي، واستقبال 303 ألف و548 مريض في أقسام العيادات الخارجية باختلاف تخصصاتها وتقديم العلاج المجاني ومتابعه الحالات المرضية المزمنة لجميع المرضى.

وأضاف أنه تم استقبال 6297 مريض في حالة حرجه ويحتاج إلى تدخل جراحي فورا في وجود نخبة من أطباء التخصصات الجراحية بقسم الطوارئ خلال 24 ساعه تم استقبالهم وتم عمل التدخل الجراحي لهم فور دخولهم.

وأشار إلى أنه قد تم إجراء 2929 عملية جراحية لمرضى الداخلى بالمستشفيات, وولادات طبيعي وقيصري لـ 935 سيدة في اقسام النساء والتوليد.

وإجراء 27256 جلسات علاج طبيعي واعاده التأهيل للمرضى، و 377 ألف و785 اشعة، و380 حالة مناظير و 6204 أشعة مقطعية، و9581 رسم قلب و1459ايكو، و1008 دوبلر دوبلر، و655 رنين مغناطيسي .

وأثنى الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة على الطواقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفيات مقدما لهم جزيل الشكر والتقدير على مجهودهم وتفانيهم فى تقديم الخدمة المتميزة لجميع المرضى.