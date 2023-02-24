وفي أعقاب اجتماع افتراضي لمجموعة السبعة، اليوم/الجمعة/، نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية عن بيان بريطاني صادر، قوله إنه "فيما يتعلق بمقترحات وقف إطلاق النار الصينية، فقد قال رئيس الوزراء (البريطاني)، إنه يؤيد دعوات الرئيس زيلينسكي للصين للتواصل مع أوكرانيا"، مضيفة أن "السلام لا يمكن تحقيقه إلا بشروط أوكرانيا".



وأضاف سوناك أن "المجتمع الدولي عليه دعم أوكرانيا بضمانات عسكرية وأمنية طويلة المدى لإرسال رسالة قوية إلى الرئيس بوتين مفادها بأن الدعم العالمي مستمر".



وأكد البيان أن زعماء مجموعة السبع أوضحوا "دعمهم الثابت لأوكرانيا واتفقوا على ضرورة مواصلة تكثيف المساعدات العسكرية"، مشيدين بالدعم الدولي المقدم لأوكرانيا طوال العام الماضي.