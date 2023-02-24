رئيس أوكرانيا بعد سنة من الحرب الروسية: متأكدون من النصر هذا العام

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمة موجهة إلى اجتماع مجلس الأمن بالأمم المتحدة اليوم الجمعة، بمناسبة مرور عام على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، أن جيش بلاده لم يهزم في الحرب الدائرة مع القوات الروسية، قائلا: " نحن متأكدون من تحقيق النصر هذا العام ولدينا كل ما يلزم لذلك".

وقال زيلينسكي: "نحن أقوياء نحن مستعدون لكل شيء، سننتصر على الجميع، لأننا أوكرانيا التي فاجأت وألهمت ووحدت العالم" مضيفا: "أريد أن أخاطب أولئك الذين ما زالوا ينتظرون.. أوكرانيا لم تتخل عنكم ولم تنسكم، بطريقة أو بأخرى سوف نحرر كل أراضينا".

وأضاف: "سنفعل كل شيء من أجل عودة أوكرانيا.. ولجميع الذين أُجبروا الآن على البقاء في الخارج سنقاتل ونعيد كل واحد من جنودنا الأسرى".