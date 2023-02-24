اليوم السابع
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واشنطن: لا وجود لسلام فى أوكرانيا دون الحصول على السيادة الإقليمية

الجمعة، 24 فبراير 2023 06:02 م
واشنطن: لا وجود لسلام فى أوكرانيا دون الحصول على السيادة الإقليمية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في وضع يده على أوكرانيا بفضل مقاومة الأوكرانيين، مؤكدا دعم "المجتمع الدولي بأغلبيته العظمى يدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأوضح في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الجمعة، أن روسيا قتلت عشرات الآلاف من الأوكرانيين من النساء والأطفال على مدار عام، مشيرا إلى أن موسكو استخدم مرتزقة فاغنر في أوكرانيا.

وأضاف: "لا وجود لسلام في أوكرانيا دون الحصول على السيادة الإقليمي، فأي سلام يضفي الشرعية على استيلاء روسيا على الأرض بالقوة يخالف ميثاق الأمم المتحدة".

ومضى يقول: "يجب منع روسيا من خداعنا بوقف إطلاق نار مؤقت من أجل تجهيز قواتها، فلو تخلينا عن أوكرانيا اليوم فهذا يعني أننا نتخلى عن ميثاق الأمم المتحدة".

 

 

 


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