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خطة أوقاف الأقصر فى شهر رمضان.. أبرزها الاعتكاف فى 102 مسجد

الجمعة، 24 فبراير 2023 03:00 ص
خطة أوقاف الأقصر فى شهر رمضان.. أبرزها الاعتكاف فى 102 مسجد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، تفاصيل خطة مديرية أوقاف الأقصر لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1444، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد مدير مديرية أوقاف الأقصر أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تشمل الخطة ما يلى:-

1 تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها

2 تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر

3 تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف

4 تحديد أعداد وأسماء المساجد التى ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك

5 التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء الأقصر

6 تحديد عدد مساجد صلاة التراويح 1274 مسجدا

7 تحديد عدد مساجد الاعتكاف 102 مسجد

8 تحديد عدد مساجد التهجد 361 مسجدا

9 تحديد عدد مساجد درس العصر 827 مسجدا

10 تحديد عدد مساجد درس السهرة 827 مسجدا

11 تحديد عدد مساجد صلاة عيد الفطر المبارك 1274 مسجدا


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