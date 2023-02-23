أوقاف الأقصر تستكمل أعمال تعقيم وتجميل المساجد قبل شهر رمضان المبارك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير المديرية، أعمالها فى حملات التعقيم والتجميل للمساجد قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين بالمساجد والمواطنين المترددين عليها، وذلك فى إطار الدور الديني والوطني والإجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم حملة تعقيم المساجد بكافة إدارات المحافظة بناءاً على تعليمات الوزارة بمناسبة قرب إستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر، للحفاظ على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، مشدداً على مديرى الإدارات والعاملين بالمساجد بذل الجهد فى سبيل هذا الأمر.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أن الحملات انطلقت للتأكيد على أهمية نظافة المساجد وظهورها بالمظهر اللائق, فالمسجد عنوان النظافة والجمال، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا, وأن الدين والحضارة والرقي والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة والجمال.

فيما أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن ملامح خطة مديرية أوقاف الأقصر لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1444/ 2023، حيث تم تحديد 1274 مسجد للتراويح و102 مسجد للإعتكاف، والدروس الدينية وغيرها من التجهيزات للشهر الكريم.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه في إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لإستقبال شهر رمضان، والتى تشمل تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لإستقبال شهر رمضان، وتحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة عيد الفطر المبارك.



أوقاف الأقصر تستكمل أعمالها فى تعقيم وتجميل المساجد



حملات التعقيم والتجميل بمساجد أصفون



حملات التعقيم والتجميل بمساجد البياضية



حملات التعقيم والتجميل بمساجد الطود_2



حملات التعقيم والتجميل بمساجد بإسنا_1



حملات التعقيم والتجميل بمساجد بالقرنة



حملات التعقيم والتجميل بمساجد بالقرى



حملات التعقيم والتجميل بمساجد بندر الأقصر



حملات التعقيم والتجميل بمساجد حاجر كومير









