حياة كريمة بالمنيا.. رصف 10 شوارع بديرمواس بتكلفة 12 مليون جنيه

طفرة كبيرة تحققها مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا، والتى تمتد جنوبا وشمالا من ديرمواس جنوبا إلى العدوة شمالا، بمشروعات متنوعة تشمل كل نواحى البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحى ومحطات مياه، وغاز طبيعى، إلى مراكز الشباب.

ملوى

يشهد مركز ملوى العديد من المشروعات التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى مختلف القطاعات، وفى قرى المركز وبخطة عمل متوازية، حيث تشهد قرية تندة التابعة للمركز أعمال إنشاء المجمع الطبى، ووحدة طب الأسرة بقرية أم قمص، ووحدة طب الأسرة بقرية سنجرج ووحدة طب الأسرة بقرية شرارة القبلية نجع مدورى، بالأضافة إلى سوق الخضار الحضارى وموقف السيارات بقرية تندة وذلك إلى جانب مشروع الصرف الصحى بقرية تندة.

ووجه رئيس مدينة ملوى اللواء السايس على أهمية المتابعة على نسب التنفيذ من الأعمال للمشروعات كذلك التنبيه على المقاولين بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتنفيذ المشروع.

حياة كريمة بأبو قرقاص

أما فى مركز أبو قرقاص وتحديدا فى الوحدة المحلية لقرية إتليدم هناك الكثير من المشروعات الكبرى التى سوف تعمل على تغيير القرية فى الريف المنيا، وتعمل على توفير كل المشروعات بها ومنها مشروع محطة الصرف الصحى لقرية اتليدم، والصرف الصحى لقرية منشأة النصر وخط الانحدار المؤدى إلى محطة الرفع ومشروع الصرف الصحى لقرية ساقية موسى والصرف الصحى لقرية نزلة السرو، محطة الرفع، وكذلك الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى لقرية نزلة السرو والصرف الصحى لقرية نزلة مكين محطة الرفع، ومشروع الصرف الصحى لقرية نزلة مكين، خط الانحدار المؤدى إلى المحطة، كما تشهد الوحدة المحلية أيضا إنشاء مركز طبى تأمين صحى شامل بقرية اتليدم ووصحية بقرية نزلة حرز ومركز الأسرة الأمومة والطفولة باتليدم وإنشاء مجمع الخدمات الزراعية باتليدم وإنشاء سوق حضارى بقرية منشأة النصر، كما يجرى إنشاء مشروع مد كابلات الكهرباء بقرية ساقية موسى مروراً بقرية نزلة السرو وقرية مكين.

حياة كريمة ديرمواس

وفى مركز ديرمواس شمال المنيا قال عامر طه رئيس المركز إن هناك جولات مستمرة للمتابعة الميدانية اليومية للمشروعات ومنها متابعة تغويص بيارة محطة الصرف الصحى بالعمارية الشرقية، والعمل بخط الانحدار الواصل إلى محطة رفع تل بنى عمران والمركز الطبى بالحاج قنديل والموقف والسوق الحضارية بقرية تل بنى عمران.

كما تواصل الوحدة المحلية جهودها فى إعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع القرى، ومنها أعمال رصف شارع الجيش وتفرعاته استكمالا لخطة رصف شوارع المركز والتى شملت رصف 10 شوارع وتفرعاتها بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه تقريبا، والذى يتم تحت إشراف مديرية الطرق والكبارى بالمنيا.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية تتابع أعمال تنفيذ التجميل ورفع كفاءة الطرق وفقا للجدول الزمنى المعد لذلك مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وشدد رئيس المركز على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمتابعة المستمرة من جهاز الأشراف لأعمال الرصف والالتزام بالمواصفات الفنية.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة بالمنيا، تشمل 192 قرية و757 تابعا، بتكلفة نحو 23 مليار جنيه، فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى، وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة، بالإضافة إلى سمالوط وبنى مزار فى المرحلة الثانية بواقع 102 قرية.