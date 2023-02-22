25 ألف فصل بقرى "حياة كريمة" فى خطة 22/23 لخفض الكثافة الطلابية

كتبت إيمان علي

يأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى لتحقيقها في خطة عام 2022/2023، لرفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية، وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف، التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية في جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية مع تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.

وتستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوسع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية في جميع المناطق، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية في خطة العام الجاري بقيمة 154 مليار جنيه (تشمل مبادرة حياة كريمة بمعدل نمو 40% مقارنة بخطة العام المالي السابق لإنشاء 25 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، وذلك لمواكبة الزيادة المستمرة في معدل النمو السنوي لعدد الطلاب الذي يصل إلى 3.9% (حوالي 780 ألف طالب سنويا)، لخفض كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم في المناطق المحرومة.

وتسهم مبادرة "حياة كريمة" بشكل كبير في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنس "رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية، وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف"، حيث تستهدف خطة 22/23 توجيه حوالي 5.1 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بإنشاء وتطوير 13772فصلاً دراسيًا، فيما يبلغ عدد المدارس المستهدف صيانتها 1430 مدرسة، وكذلك إنشاء وتطوير 5410 فصلاً لمحو الأمية.

كما تستهدف خطة عام 2022/23 توجيه استثمارات تتجاوز 4.2 مليار جنيه للتعليم، لانشاء وتطوير وتوسعة 8400 فصل في كافة المراحل التعليمية بـ 75 تجمعا حضريا، تقع ضمن النطاق الجغرافي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بما يساهم في تحقيق هدف الاستراتيجية تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف.