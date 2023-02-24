حملة مكبرة لضبط الأسعار بالأسواق والمحال التجارية شرق الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، بالتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وشن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة الميدانية، برئاسة الأستاذ أحمد عبد المجيد، حملة مكبرة للتفتيش علي الأسواق والتأكد من جوده المنتجات، استهدفت الحملة شارع مسجد الصداقه والصاغ عبد السلام وشارع محمد نايل وإبراهيم السيد وشارع خالد بن الوليد وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر متنوع والتحفظ علي نحو 45 حاله إشغال متنوع وتحصيل غرامات فورية تقدر ب 38 ألف جنيه.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمنع التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد أى مخالف.

وكانت وحدة التدخل السريع بالمحافظة ،قد شنت حملة مكبرة بنطاق حي المنتزة أول ،أسفرت عن غلق 5 منشأت وضبط 305 حالة إشغال متنوع وكمية من جواني الفرز،حيث شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات وإزالة الاشغالات والتعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم بالتنسيق مع حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية ومطاردة النباشين والفريزة إستهدفت شوارع البكباشي العيسوى ، إسكندر إبراهيم ، ملك حفني بحري ،ميدان ترام سيدي بشر ،جمال عبد الناصر ،شارع محمد نجيب وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 5 منشأت وضبط عدد 305 حالة إشغال متنوع والتحفظ على كمية من جوانى الفرز.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وازالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)