اليوم السابع
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الخميس، 23 فبراير 2023 06:57 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتجميل الكورنيش بنخيل الزينة

الخميس، 23 فبراير 2023 06:02 م
محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتجميل الكورنيش بنخيل الزينة محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتجميل الكورنيش
الإسكندرية - جاكلين منير

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أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مبادرة لتجميل كورنيش الإسكندرية بنخيل الزينة، والتي تستهدف تحسين الصورة الجمالية بطريق الكورنيش للمواطنين بأماكن الانتظار بطول الكورنيش. 
 
 
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، واللواء أشرف بدران مدير عام الحدائق المركزية، والعميد محمد عابدين رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، و محمد الحلواني نائب مدير عام الحدائق المركزية، وجميع الجهات المعنية. 
 
 
وقال المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المساحات الخضراء،  والتطلع إلى مبادرة "اتحضر للأخضر" مشيرا إلى أنها تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين وخصوصًا الشباب، على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
 
 
وأضاف اللواء محمد الشريف، أنه يتم الآن زراعة 50 نخلة كمرحلة أولى بطول كيلو و200 متر  بمنطقة لوران، ومن المقرر زراعة 345 نخلة زينة بأحياء غرب وعامرية أول وثان وشرق ومنتزة ثان ، وذلك لظهور المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام اهلها ، وزوارها.
 
 
وأشار "الشريف"، إلى أنه تم زراعة نحو 52 ألف شجرة حتي الآن بنطاق الأحياء، بالإضافة إلى أعمال التقليم والقص للشجر والنخيل على مستوى المحافظة.
 
محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتجميل الكورنيش (1)
محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتجميل الكورنيش (1)

محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتجميل الكورنيش (2)
محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتجميل الكورنيش (2)

محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتجميل الكورنيش (3)
محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتجميل الكورنيش (3)
 

 


الاسكندرية

كورنيش الاسكندرية

تجميل كورنيش الاسكندرية

زراعة الاشجار



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