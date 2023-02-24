اليوم السابع
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الجمعة، 24 فبراير 2023 01:16 م
أكرم القصاص
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حملات مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة بنطاق أحياء الإسكندرية

الجمعة، 24 فبراير 2023 01:05 م
حملات مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة بنطاق أحياء الإسكندرية جانب من الحملة
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية، مع المرور الدورى والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات، مشددا على ضرورة مداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

 

وفى هذا الصدد شن حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكثفة للتصدي لظاهرة إنتشار السناتر التعليمية غير المرخصة أسفرت الحملة عن غلق وتشميع   8 سناتر ومراكز تعليمية بنطاق الحى.

 

وقام حى العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة تمكنت من غلق وتشميع سنتر تعليمى  أمام المدرسة الثانويه بنات بشارع البردويل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

 

وقادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك حملة مفاجئة لمداهمة السناتر التعليمية وإغلاقها شملت  شارع صفر الشمرلي ، أبو وردة ، إسحاق النديم وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركز تعليمي

 

ونفذ حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة على المراكز التعليمية والسناتر حيث تمكنت من غلق وتشميع 4 سناتر ومراكز تعليمية بشارع فؤاد ، محرم بك ,سنتر ، الرصافة ،شارع ابن العنبرى.

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (2)

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (1)

 

 

 

 


الإسكندرية

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