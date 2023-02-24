اليوم السابع
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حبس متهم بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين فى المقطم 4 أيام

الجمعة، 24 فبراير 2023 01:54 م
حبس متهم بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين فى المقطم 4 أيام حبس
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين في منطقة المقطم. 
 
وطالبت النيابة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهم انتحال الصفة والنصب على المواطنين. 
 
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص) بالتواصل معه عبر حساب شخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يضع صورة شخصية يرتدى خلالها زى ضابط شرطة، وطلب منه مساعدته فى جمع تبرعات لتدبير مبلغ مالى لعلاج حالة مرضية.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشار إليه، وتبين أنه (عامل – مقيم بمحافظة سوهاج).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة" وأقـــر بقيامه بتعديل الصورة الشخصية من خلال برامج تعديل الصور فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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