حبس عاطل متهم بسرقة الهواتف المحمولة فى القاهرة 4 أيام

كتب ـ بهجت أبو ضيف

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، بمنطقة الجمالية في القاهرة، واعترف المتهم بارتكاب عدة وقائع سرقة.

وكشف المتهم عن أسلوب ارتكاب جرائمه، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنه اعتاد سرقة ضحاياه بعد مغافلتهم، وسرقة متعلقاتهم، خاصة الهواتف المحمولة.

أضاف المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أن الهواتف المحمولة، والمتعلقات المضبوطة بحوزته، من حصيلة سرقة عدد من المواطنين.

ونجحت الجهود بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – له معلومات جنائية) ، وبحوزته (3 هواتف محمولة - حافظة نقود تحتوى على مبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية "مجهولين المصدر") ، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.