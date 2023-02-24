جلسة واحدة من التنويم المغناطيسي والتأمل الذهني مفيدة في تسكين الألم

كتبت فاطمة ياسر

قارن الباحثون التأثيرات الفورية للتنويم المغناطيسي، والتأمل اليقظ على شدة الألم وأشارت النتائج إلى أن جلسة واحدة من التنويم المغناطيسي والتأمل اليقظ، قد تكون مفيدة في إدارة الألم الحاد، حيث يكون التنويم المغناطيسي أكثر فائدة قليلاً، وذلك وفقا لموقع “ medicalxpress”.

فالألم هو تجربة بشرية شائعة، ويمكن أن يكون لحالته الحادة آثار سلبية على العديد من المجالات الصحية ، بما في ذلك نوعية النوم ، ووظيفة القلب والأوعية الدموية ، والجهاز المناعي، والرفاهية النفسية.

فإن الألم هو أيضًا تجربة معقدة تتأثر بالعوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية ، و لذا فإن إدارة الألم بشكل مناسب تتطلب أكثر من العلاجات البيولوجية وحدها، مثل الأدوية المسكنة.

وهناك بعد ذلك العديد من الأساليب التي تركز على العوامل البيولوجية النفسية الاجتماعية التي تؤثر على الألم ، بما في ذلك الأساليب النفسية والاجتماعية والتكميلية والتكاملية، وتؤكد الدراسات السابقة فائدة التنويم المغناطيسي والتأمل اليقظ والصلاة كممارسات مفيدة في الإدارة الذاتية للألم المزمن عند البالغين، ومع ذلك ، لم يتم التحقيق في تأثيرها على الألم الحاد ولم يتم إجراء أي دراسة حتى الآن لمقارنة الآثار المباشرة لهذه الأساليب الثلاثة على تجربة الألم الحاد.

وفي هذا السياق ، وبدعم من مؤسسة BIAL ، لجأ فريق البحث بقيادة الدكتور ألكسندرا فيريرا فالنتي إلى تقلب معدل ضربات القلب وإجراءات أخرى لمقارنة التأثيرات الفورية للتنويم المغناطيسي ، والتأمل اليقظ ، على شدة الألم وتحمل الألم والتوتر تم وصف نتائج الدراسة في مقال بعنوان "التأثيرات الفورية للتنويم المغناطيسي والتأمل اليقظ على نتائج الضغط البارد دراسة تجريبية متوازية رباعية الأذرع" ، نُشرت في مجلة Pain Research .

وخضع للدراسة 232 من البالغين الأصحاء تم إحداث الألم في المشاركين عن طريق لف الساعد واليد في ضغط بارد (لفافة الذراع بالضغط البارد - CPAW) لمدة تصل إلى 5 دقائق على الأكثر وتقييم تحملهم للألم ، وشدة الألم ، وكذلك تقلب معدل ضربات القلب ، كعلامة فسيولوجية للتوتر.

وبعد فترة راحة ، استمع المشاركون إلى تسجيل مدته 20 دقيقة للتنويم المغناطيسي الموجه ، أو التأمل الذهني ، أو اقتراح صلاة مسيحية ، أو قراءة كتاب التاريخ الطبيعي وفي حالة التحكم اعتمادًا على المجموعة التي تم تعيينهم إليها بشكل عشوائي بعد هذه الجلسة ، خضع المشاركون لجلسة ثانية من CPAW ، استمعوا خلالها لما يصل إلى 5 دقائق من التسجيل وتم مراقبة وظائف القلب لديهم.

والنتائج التي حصل عليها باحثون من مركز ويليام جيمس للأبحاث - إيسبا البرتغال ، وجامعة كاتوليكا بورتوغيزا البرتغال ، وجامعة واشنطن بالولايات المتحدة) ، وكلية يونغ هاريس (الولايات المتحدة) ، وجامعة كوينزلاند (أستراليا) تشير إلى أن الموجز الفردي قد تكون جلسة التنويم المغناطيسي والتأمل اليقظ ، ولكن ليس الصلاة المسيحية الإغناطية القائمة على التأمل الكتابي ، مفيدة في إدارة الألم الحاد ، مع كون التنويم المغناطيسي هو الخيار الأفضل قليلاً.

وفقًا لمنسقة الفريق ألكسندرا فيريرا فالنتي ، "في المستقبل ، يجب على الباحثين مقارنة تأثيرات أنواع مختلفة من الصلاة وفحص المتنبئين والمشرفين على تأثيرات التنويم المغناطيسي واليقظة على تجربة الألم الحاد ".