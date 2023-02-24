وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية - في بيان الخميس - أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية العمل سويا؛ لإثراء التعاون الثنائي ومواصلة التشاور بين البلدين.

وفي سياق متصل، أشاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وسفير جمهورية التشيك بتونس Jan Vyčítal بعلاقات الصداقة بين الشعبين.

ومثّل اللقاء مُناسبة للتأكيد علي التطلع لتطوير التعاون الثنائي التونسي-التشيكي من خلال استكشاف فرص جديدة.