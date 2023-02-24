توافد الزائرين على بازار الأسماك وجبال الملح للاستمتاع بجمال الطبيعة ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

فى مشهد يتكرر أسبوعيا، شهد سوق السمك الجديد بحي العرب ، اليوم الجمعة، إقبالا كبيراً من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن محافظات مصر، وذلك خلال العطلة الأسبوعية، حيث يتكرر مشهد زيارة الآلاف من المواطنين من بورسعيد والمحافظات المجاورة لمزيد من تناول الأسماك البحرية الفاخرة التى تتميز بها المدينة الباسلة.

وأكد عدد من زائرى بورسعيد حرصهم على زيارة السوق الذى اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ذات الأسعار المتميزة ، حيث يعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشاد المواطنون، بالصرح الخدمي والتجربة الرائدة في مجال الاسواق، مؤكدين أنه جرى إقامة سوق بازار الأسماك على أحدث مستوى عالمي، ويدار من خلال شركة متخصصة في أعمال الإدارة والأمن والنظافة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

يذكر أن محافظ بورسعيد يجري جولات ميدانية باستمرار داخل سوق الأسماك، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، والتأكد من الحفاظ على المستوى الحضاري المتميز الذي يتمتع به سوق الأسماك، والذي يعد تجربة فريدة لمحافظة بورسعيد، واصبح ملتقى للزائرين من جميع محافظات الجمهورية.

كما شهدت مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من الزائرين من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، ويستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية .

كما حرص زوار بورسعيد على الذهاب لجبال الملح بشركة المكس للملاحات وقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي.

جبال الملح في مدينة بورفؤاد عبارة عن مجموعة من جبال كبيرة، تتميز بلونها الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي، ويمكن الوصول لجبال الملح، التي تقع في بورسعيد بمنطقة بورفؤاد من خلال ركوب المعدية المجانية عبر قناة السويس إلى منطقة الملاحات.

وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الإجتماعي .



إقبال كبير من زوار مدينتى بورسعيد وبورفؤاد



توافد الزائرين على بازار الأسماك بحى العرب



جانب من الإقبال على ميدان الشهداء لمشاهدة حمام السلام



جانب من توافد الزائرين على بازار الأسماك ببورسعيد



جبال الملح ببورفؤاد قبلة للسائحين من محافظات مصر



حمام السلام قبلة للسائحين من محافظات مصر



زوار بورفؤاد يتوافدون على جبال الملح للإستمتاع بجمال الطبيعة

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