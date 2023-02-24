تنفيذا لتوجيهات رئاسية.. سفينة محملة بمئات الأطنان مساعدات تتجه لسوريا وتركيا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى دولتى سوريا وتركيا، غادرت اليوم سفينة امداد مصرية من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية.
تنفيذا لتوجيهات رئاسية.. سفينة محملة بمئات الأطنان مساعدات تتجه لسوريا وتركياالجمعة، 24 فبراير 2023 04:13 م
مساعدات مصرية - ارشيفية
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