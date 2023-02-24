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تنفيذا لتوجيهات رئاسية.. سفينة محملة بمئات الأطنان مساعدات تتجه لسوريا وتركيا

الجمعة، 24 فبراير 2023 04:13 م
تنفيذا لتوجيهات رئاسية.. سفينة محملة بمئات الأطنان مساعدات تتجه لسوريا وتركيا مساعدات مصرية - ارشيفية
كتب زكى القاضى

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى دولتى سوريا وتركيا، غادرت اليوم سفينة امداد مصرية من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية.

سوريا و تركيا

زلزال سوريا

زلزال تركيا

السيسى

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