تنصيب القس "جوزيف زكى" راعيا للكنيسة الإنجيلية بدسوق.. صور

احتفلت الكنيسة الإنجيلية في دسوق، بتنصيب القس جوزيف زكي فهمي، راعيا للكنيسة الإنجيلية، وذلك بحضور قيادات الطائفة والكنيسة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية، ومنهم الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية، والقس إبراهيم رئيس مجمع الدلتا، والقس مكرم روفائيل عضو مجموع الدلتا، والقس حاتم فكري عضو مجمع الدلتا، والقس أمجد أيوب، والقس أمجد ظريف، أعضاء مجمع الدلتا، وعوض عطيه عوض من قيادات الكنيسة الإنجيلية لدسوق، كما حضر العديد من القيادات التنفيذيه والشعبيه وأعضاء مجلس النواب، منهم اللواء علاء يوسف،رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس عادل النجار، والدكتورة جمانة لويس، عضوي مجلس النواب.

وأشادت قيادات الكنيسة الإنجيلية في مصر، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يرعى الكنيسة إلى جانب المسجد، وصلوا في الاحتفالية ودعوا بأن يحفظ الله مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهدت الكنيسة حفل برنامج لحفل التنصيب بقيادة الدكتور جمال شوقي،اضافة للصلوات والترنيمات والدعوات.



الحضور في الاحتفالبة



تنصيب القس جوزيف زكي فهمي راعيا للكنيسة الإنجيلية بدسوق.



جانب من الضور