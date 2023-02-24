اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 فبراير 2023 05:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تنصيب القس "جوزيف زكى" راعيا للكنيسة الإنجيلية بدسوق.. صور

الجمعة، 24 فبراير 2023 04:28 م
تنصيب القس "جوزيف زكى" راعيا للكنيسة الإنجيلية بدسوق.. صور جانب من الحدث
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت الكنيسة الإنجيلية في دسوق، بتنصيب القس جوزيف زكي فهمي، راعيا للكنيسة الإنجيلية، وذلك بحضور قيادات الطائفة والكنيسة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية، ومنهم الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية، والقس إبراهيم رئيس مجمع الدلتا، والقس مكرم روفائيل عضو مجموع الدلتا، والقس حاتم فكري عضو مجمع الدلتا، والقس أمجد أيوب، والقس أمجد ظريف، أعضاء مجمع الدلتا، وعوض عطيه عوض من قيادات  الكنيسة الإنجيلية لدسوق، كما حضر العديد من القيادات التنفيذيه والشعبيه وأعضاء مجلس النواب، منهم اللواء علاء يوسف،رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس عادل النجار، والدكتورة جمانة لويس، عضوي مجلس النواب.

 

وأشادت قيادات الكنيسة الإنجيلية في مصر، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يرعى الكنيسة إلى جانب المسجد، وصلوا في الاحتفالية ودعوا بأن يحفظ الله مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وشهدت الكنيسة حفل  برنامج لحفل التنصيب بقيادة الدكتور جمال شوقي،اضافة للصلوات والترنيمات والدعوات.

 

الحضور في الاحتفالبة
الحضور في الاحتفالبة

تنصيب القس جوزيف زكي فهمي راعيا للكنيسة الإنجيلية بدسوق.
تنصيب القس جوزيف زكي فهمي راعيا للكنيسة الإنجيلية بدسوق.

جانب من الضور
جانب من الضور

جانب من الحضورثناء تنصيب القس جوزيف زكي فهمي راعيا للكنيسة الإنجيلية بدسوق.
جانب من الحضورثناء تنصيب القس جوزيف زكي فهمي راعيا للكنيسة الإنجيلية بدسوق.


 

 
 


 

 


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

حفل تنصيب راعي للكنيسه الانجيليه

الكنيسة الإنجيلية بدسوق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة