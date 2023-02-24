تموين كفر الشيخ تضبط طنى جبن رومي فاسدة بمدينة دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، بقيادة رئيس مباحث التموين، من ضبط طن جبن رومي، غير صالحة للاستهلاك الأدمي، بمدينة دسوق، فى كفر الشيخ، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت حملة التموين، من ضبط، "أ.م.أ.ر"، 52 سنة، صاحب معمل جبن رومى بدون ترخيص، وبحوزته 2 طن جبن رومى بها تغير فى الخواص الطبيعية ويعلوها عفن ظاهرى، وغير صالحة للاستهلاك الادمي، تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وعلى جانب آخر، نظم مجلسا مدينتى الحامول وقلين، حملات تموينية على الأسواق، والمحال التجارية، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ووفقاً لرؤية مصر2030، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات الرقابة، على الأسواق، والتأكد من ضبط الأسعار، والتصدى لأى ممارسات لاستغلال، المواطنين، والتعامل بمنتهى الحسم مع أى مخالفات.

وقد تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات على الأسواق، وضبط الأسعار، وتابع أيضا توافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها، ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 7 محاضر متنوعة.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية بالتنسيق بين التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة فى الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والاطمئنان على توافر السلع بأسعار مناسبة دون مغالاة بما يكفى احتياجات المواطنين، فضلاً عن التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وعدم المغالاة فى الأسعار.