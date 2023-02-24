وقال بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني أن كاسيرا ستخلف كاسيرا ليزا فيليبيتو من أستراليا التي أعرب لها الأمين العام عن امتنانه لتفانيها وقيادتها الفعالة لمكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال.

وأفاد البيان أن كاسيرا تتولى هذا المنصب ولديها أكثر من 30 عامًا من الخبرة في الدبلوماسية والمشاركة المجتمعية والسياسية وكذلك في القيادة في مجال التنمية والمساعدة الإنسانية على المستويات المحلية والوطنية والدولية. ومنذ عام 2020، عملت كاسيرا كمفوض سام مقيم لدى حكومة غانا وممثل غير مقيم في بنين وتوجو وسيراليون وكوت ديفوار وليبيريا.