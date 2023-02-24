تعرف على المشروعات المستحقة لقروض الوحدة المحلية بأبو قرقاص فى المنيا

استمرارا للدور المجتمعى للوحدات المحلية، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص بمحافظة المنيا عن توافر قروض بفائدة تصل إلى 6% على عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تصل فى بعض المشروعات حوالى 30 ألف جنيه مقدمة من صندوق التنمية المحلية بإدارة التنمية والوحدات المحلية.

وحددت الوحدة المحلية عدد من الشروط الخاصة للحصول على القرض، وهو كما جاء بالإعلان يمنح لغير الموظفين مثل المرأة المعيلة، ذوى الهمم، شباب الخريجبن وفئات آخرى تم الإعلان عنها، كما حددت الوحدة المحلية أنواع المشروعات ومنها مشروعات تربية الأغنام والماعز، والأبقار والجاموس، كذلك مشروعات الملابس الجاهزة، أدوات مكتبية، اكسسوار.

ووصل حد القرض إلى 30 ألف فى مشروع الأبقار والجاموس و25 ألف جنيه فى مشروع التسمين.