اليوم السابع
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تعرف على الشروط اللازمة لسحب ملف التقديم لمسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

الجمعة، 24 فبراير 2023 09:06 م
تعرف على الشروط اللازمة لسحب ملف التقديم لمسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

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حددت النيابة الإدارية شرطان اساسيان وذلك لسحب ملفات لطلبات التقديم لمسابقة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، وذلك لكل جامعة من الجامعات على مستوى الجمهورية على حده.

أولا: إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من على الموقع الإلكترونى " عدد 5 نسخ ".

ثانيا: إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتورنى.

ويتم التقديم عن طريق التقديم المستندات المطلوبة على الموقع الإلكترونى، في الفترة من 11 إلى 28 مارس 2023 بمقر الهيئة بميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر.

ويبدأ تقديم الطلبات في تمام التاسعة صباحا، وينتهى في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، في فترة أيام تقديم الطلبات.

 ووضعت النيابة الإدارية مجموعة من الشروط في المتقدمين لوظيفة معاون نيابة، أبرزها، ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد، وألا يزيد سنة عن 30 سنة، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة، واجتياز الاختبارات، واثبات لياقته الصحية بالفحوصات الطبية.

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل.

ويتم ادخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق، بالإضافة إلى طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.


النيابة الإدارية

دفعة جديدة

معاون نيابة

طرق التسجيل

الموقع الالكترونى



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