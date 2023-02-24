"بلومبيرج": بولندا ستسلم أول دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا

أفادت وكالة "بلومبيرج" بأن بولندا، سترسل اليوم الجمعة، دبابات Leopard 2 القتالية إلى أوكرانيا، وهي الأولى من أصل 14 دبابة وعدت الحكومة بتقديمها لكييف.

وقالت "بلومبيرج"، نقلا عن مسؤول مطلع على الأمر، إن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، سيعلن التسليم خلال رحلته إلى كييف.

W rocznicę bestialskiej napaści przez Rosję na Ukrainę, jestem w Kijowie, by dać jasny sygnał dalszego wsparcia w obronie Ukrainy. pic.twitter.com/6Y9brriBc0 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 24, 2023

وقال موراوسكي عبر حسابه على "تويتر": "أنا في كييف لإعطاء إشارة واضحة على استمرار الدعم في الدفاع عن أوكرانيا".

وكتب المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر على "تويتر" إن موراوسكي توجه إلى كييف اليوم الجمعة لـ"إظهار دعمه لأوكرانيا في حربها ضد روسيا".