بعد رصدها من منظومة المتغيرات المكانية.. محافظ قنا يتابع إزالة أدوار مخالفة

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إزالة عدد من الأدوار العليا المخالفة لبرجي سكني بمدينة نجع حمادي، بعد رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية، رافقه عبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إنه تم إزالة الطابق السابع علوى بأحد العقارات السكنية وجارى إزالة الطابق السادس علوي بذات العقار، اللذان تم بنائهما بدون ترخيص على مساحة ٣٨٠ م، بالإضافة إلى أنه يجري إزالة الطابق الثاني والثالث والرابع علوى بعقار سكني أخر والذي تم بنائهم بدون ترخيص على مساحة ١٥١ م، مؤكدا أن أعمال الإزالة تتم على حساب ملاك العقارات.

ووجه محافظ قنا، بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من إزالة الطوابق المخالفة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة أثناء تنفيذ حالات الإزالة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.