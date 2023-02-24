بالأسماء.. تفاصيل إصابة 19 شخصا فى حادث انقلاب سيارة خلال نقل أغراض عروس بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة، حادثا مروعا بعد وقوع انقلاب سيارة نصف نقل محملة بأعراض عروس، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بحادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز إيتاى البارود من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 19شخصا بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بأدوات وأعراض عروس بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية الكوم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، والمصابون هم "ادم ا م الـ 11سنة كفر الزيات الغربية كدمات وسحجات متفرقه بالجسم وإبراهيم الـ 36 سنة كدمات وسحجات متفرقه وإسراء الـ ع الـ 26 سنة كدمات وسحجات متفرقة وم ا الـ 37 سنة كدمات وسحجات متفرقة والسيد الـ 24 سنة كدمات وسحجات متفرقة ومحمد عادل ع ر 24 سنة كدمات وسحجات متفرقة.

كما أصيب فى الحادث "محمود ر م 16 سنة كدمات وسحجات متعددة بالجسم وناديه م ع 33 سنة كدمات وسحجات متفرقة، همس الـ ال 9 سنوات كدمات وسحجات متفرقة ومحمد الـ ال 5 سنوات، ومحمد ع ع 11سنة كدمات وسحجات متعددة بالجسم وإسلام س م 29 سنة جرح متهتك بالوجه، وعاشور م ر 50 سنة كدمات وسحجات متفرقه ومحمد ا ع 15 سنة كدمات وسحجات متعددة وسعيد م ا 32سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واحمد ع الـ 42 سنة كدمات وسحجات متعددة بالجسم واحمد ع الـ 12 سنة كدمات وسحجات متفرقة، ومحمد ا ع 24 سنة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم وحسين م ح 13 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.