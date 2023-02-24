باراجواى تعلن تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية

كتبت - فاطمة شوقى

وافقت اللجنة الدائمة لكونجرس باراجواي على قرار قدمته السناتور ليليان سامانيجو، الخاص بإعلان تنظيم "الإخوان "جماعة إرهابية.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أنه وفقا للكونجرس في باراجواى فإن هذا التنظيم الذى تأسس في مصر عام 1928 "تقدم المساعدة الأيديولوجية لمن يلجأ إلى العنف ويهدد الاستقرار والأمن، في كل من الشرق والغرب".

وأضاف القرار أن "دولة باراجواي ترفض رفضا قاطعا جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية التي تشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، والتي قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

ويسلط القرار الذي وافق عليه اللجنة الدائمة لكونجرس باراجواي الضوء على أنه "في حربها ضد الإرهاب، صنفت حكومة جمهورية باراجواي حزب الله والقاعدة وداعش وحماس أيضا كمنظمات إرهابية، وهذه الخطوة المهمة ستساعد في الحد من قدرة هذه الجماعات في التخطيط لهجمات إرهابية وزعزعة استقرار الدول ".

كما أبرز الكونجرس أن "عدة حكومات في المجتمع الدولي مثل: روسيا عام 2003 ، ومصر عام 2013 ، والمملكة العربية السعودية عام 2014 ، والإمارات العربية المتحدة في عام 2014 ، والبحرين في عام 2014 ، من بين آخرين، أعلنت عن تنظيم" الإخوان " "كمجموعة إرهابية".