اليوم السابع
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انهيار منزلين فى قرية الحلاوية بقنا دون خسائر

الجمعة، 24 فبراير 2023 02:14 م
انهيار منزلين فى قرية الحلاوية بقنا دون خسائر جانب من الانهيار
قنا صابر سعيد

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انهار منزلان اليوم الجمعة، بقرية الحلاوية التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، دون إصابات بشرية.

 تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بانهيار منزلين، من الطوب اللبن، بقرية الحلاوية بنجع حمادي، دون إصابات، وانتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى موقع البلاغ وتم التأكد من عدم وجود خسائر في الأرواح

 تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، فيما تم ندب لجنة لكشف أسباب انهيار المنزلين.



 


 

 


انهيار منزلين

مركز نجع حمادي

امن قنا

محافظة قنا

اخبار قنا



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