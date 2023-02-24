انطلاق نصف ماراثون كفر الشيخ للعام الثالث من أمام حديقة صنعاء.. صور

أقيم اليوم نصف ماراثون كفر الشيخ، بمشاركة 500 متسابق من الشباب وكبار السن و ذوى القدرات الخاصة من أبناء المحافظة، ومن بين المشاركين، جنسيات أجنبية من أمريكا وروسيا.

ويتم تنظيم فريق "كفر الشيخ رانرز"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الماراثون، اشتمل على سباق نصف ماراثون لمسافة 21 كيلو متر، وسباق 10 كيلو مترات، وسباق ٥ كيلو مترات، بالإضافة إلى سباق ذوى القدرات والهمم البارالمبي، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وأنه أناب عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، لحضور انطلاق نصف ماراثون كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، و شعبان عبد العزيز، مدير إدارة الشؤون الإدارية، وعبد الفتاح الوكيل مدير المكتب الفني.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن رؤية وزارة الشباب والرياضة في نشر ممارسة الرياضة بين مختلف الفئات العمرية داخل المجتمع، تتضمن أيضاً التعاون مع الكيانات الرياضية مثل فريق "كفر الشيخ رانرز" وغيرها، تأكيداً على أهمية دور السياحة الرياضية من خلال إقامة الماراثونات الرياضية بشكل دوري على مستوى المحافظة، وتنفيذ أحداث رياضية متنوعة، وبدأ خط سير الماراثون من أمام حديقة صنعاء مروراً بميدان النسر مروراً بطريق مستشفى الجامعة في اتجاه مدخل سخا ثم العودة الى حديقة صنعاء حيث خط النهاية وتسليم الجوائز.