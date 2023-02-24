

وذكر ماتسونو في مؤتمر صحفي دوري (نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية) إن اليابان ستقدم 16 مليون دولار كمساعدة طارئة لضحايا الزلازل الأتراك والسوريين لتزويد الملاجئ والطعام والضروريات اليومية الأخرى من خلال المؤسسات الدولية، كما ستقدم طوكيو 4 ملايين دولار لدعم البلدين من خلال منظمة غير حكومية يابانية مع المساهمة بحوالي 7 ملايين دولار في صندوق ائتماني يقوم بتوزيع المنح المالية من المجتمع الدولي لسوريا.



وأضاف ماتسونو أن الحكومة اليابانية ستواصل تقديم الدعم الإنساني لتركيا وسوريا للمساعدة في إعادة إعمار المناطق المنكوبة...مشيرا إلى أن إجمالي عدد قتلى الزلزالين في البلدين تجاوز الـ50 ألفاً، بحسب تقديرات السلطات التركية والسورية.