الكتف المتجمد.. لماذا يحدث وكيف يتم التعامل معه؟

كتبت ايناس البنا

الكتف المتجمد، هو حالة صحية تحدث عندما تشعر كتفيك بالتجمد، يسبب تيبسًا وألمًا في مفاصل كتفك، تبدأ الأعراض ببطء وتتفاقم مع مرور الوقت.

وفقا لموقع " healthline"، يمكن أن تصبح سيئة للغاية بحيث تصبح الأنشطة اليومية صعبة، من المرجح أن تتطور بعد الجراحة أو الإصابات مثل كسر الذراع



أعراض الأكتاف المجمدة هناك ثلاث مراحل لتطوير الأكتاف المجمدة: مرحلة التجميد ومرحلة التجميد ومرحلة الذوبان.



مرحلة التجميد يمكن أن يستمر هذا أول ستة إلى تسعة أشهر، قد تشعر ببعض الألم أثناء تحريك كتفك ، مما يؤدي إلى تقييد الحركة. المرحلة المجمدة قد تشعر بألم أقل في هذه المرحلة ، لكن كتفك قد تصبح أكثر تيبسًا، ستواجه صعوبة في تحريك كتفيك وأداء الأنشطة اليومية عادة ما تستمر من أربعة إلى 12 شهرًا.



مرحلة الذوبان في هذه المرحلة ، ستلاحظ تحسنًا في قدرة كتفيك على الحركة قد تستمر ما بين ستة أشهر وسنتين. من في عرضة للخطر؟ في هذه المرحلة ، ستلاحظ تحسنًا في قدرة كتفيك على الحركة قد تستمر ما بين ستة أشهر وسنتين. هناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بتجمد الكتف.

-العمر والجنس

تزداد احتمالية إصابتك بأكتاف متجمدة مع تقدمك في العمر ، خاصة بين 40 و 60 عامًا، النساء أكثر عرضة لتجمد الكتفين.

-داء السكري

من المرجح أن يصاب مرضى السكري بتجمد الكتفين، وذلك لأن السكر غير المنضبط في جسمك يعيق الكولاجين ، وهو بروتين يشكل النسيج الضام.

-اصابة في الكتف

يمكن أن تزيد الإصابات التي تقيد حركات كتفك ، مثل الكسور أو تمزق الكفة المدورة ، من فرص الإصابة بأكتاف متجمدة.

علاج الأكتاف المجمدة تعد مشاكل الغدة الدرقية ومرض باركنسون والسكتة الدماغية وأمراض القلب من بين الأسباب الأخرى التي يمكن أن تكون عوامل خطر لتجمد الكتفين. حتى انقضاء المرحلة المبكرة ، يتكون العلاج عادةً من تقنيات إدارة الألم. بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها هي:

إذا شعرت أن كتفك متجمدة ، فعليك طلب المساعدة فورًا من خبير رعاية صحية لإجراء فحص بدني. قد يطلب منك الطبيب إجراء بعض الحركات أو الخضوع للأشعة السينية للتحقق من وجود مشكلة أساسية.

يمكنك وضع كمادة دافئة أو ساخنة لتخفيف الألم والتورم.

قد يتم إعطاؤك حقن كورتيكوستيرويد في كتفك أو الأنسجة الرخوة.

تحتاج إلى ممارسة التمارين التي اقترحها معالجك الفيزيائي لتحسين الحركة في كتفيك، تجنب الإجهاد أثناء ممارسة الرياضة.

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للكتف المتجمدة هو عدم تحريك الكتف أثناء الشفاء من إصابة أو كسر في الذراع أو سكتة دماغية يمكنك أن تطلب من أحد خبراء الرعاية الصحية اقتراح تمارين للمساعدة في الحفاظ على الحركة. قد يوصى بالجراحة إذا فشلت العلاجات غير الجراحية في تحسين نطاق الحركة وتقليل الألم.