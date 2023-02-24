الصحة العالمية: موت امرأة كل دقيقتين أثناء الحمل أو الولادة

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه "على الرغم من أن الحمل يجب أن يكون وقتًا مليئًا بالأمل الهائل وتجربة إيجابية لجميع النساء، إلا أنه بشكل مأساوي لا يزال تجربة خطيرة بشكل صادم للملايين حول العالم الذين يفتقرون إلى الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة ومحترمة، "تكشف هذه الإحصاءات الجديدة عن الحاجة الملحة لضمان حصول كل امرأة وفتاة على الخدمات الصحية الحيوية قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وأن بإمكانهن ممارسة حقوقهن الإنجابية بالكامل".

يُظهر التقرير، الذي يتتبع وفيات الأمهات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي من عام 2000 إلى عام 2020 ، أن هناك ما يقدر بنحو 287000 حالة وفاة بين الأمهات في جميع أنحاء العالم في عام 2020، وهذا يمثل انخفاضًا طفيفًا فقط من 309000 في عام 2016 عندما كانت أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، في حين أن التقرير يعرض بعض التقدم الملحوظ في الحد من وفيات الأمهات بين عامي 2000 و 2015 ، إلا أن المكاسب توقفت إلى حد كبير، أو حتى انعكست في بعض الحالات.

فى اثنتين من مناطق الأمم المتحدة الثماني - أوروبا وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - ارتفع معدل وفيات الأمهات من 2016 إلى 2020 ، بنسبة 17% و 15% على التوالي، وفي أماكن أخرى، ظل المعدل راكدًا، ويشير التقرير، مع ذلك، إن التقدم ممكن، على سبيل المثال، شهدت منطقتان - أستراليا ونيوزيلندا، ووسط وجنوب آسيا - انخفاضًا كبيرًا "بنسبة 35% و 16%على التوالي" في معدلات وفيات الأمهات خلال نفس الفترة، كما حدث في 31 دولة في جميع أنحاء العالم.

قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل: "بالنسبة لملايين الأسر، فإن معجزة الولادة شابتها مأساة وفيات الأمهات، لا يجب أن تخاف أي أم على حياتها أثناء إنجاب طفلها إلى العالم، خاصة عندما توجد المعرفة والأدوات اللازمة لعلاج المضاعفات الشائعة، إن المساواة في الرعاية الصحية تمنح كل أم، بغض النظرعن هويتها أو مكان وجودها، فرصة عادلة في ولادة آمنة ومستقبل صحي مع أسرتها .

في الأعداد الإجمالية، لا تزال وفيات الأمهات تتركز إلى حد كبير في أفقر أجزاء العالم وفي البلدان المتضررة من النزاعات، في عام 2020 ، كان حوالي 70% من جميع وفيات الأمهات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في 9 بلدان تواجه أزمات إنسانية حادة، كانت معدلات وفيات الأمهات أكثر من ضعف المتوسط ​​العالمي (551 حالة وفاة لكل 100000 ولادة حية ، مقارنة بـ 223 على مستوى العالم).

قال خوان بابلو أوريبي، المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، ومدير مرفق التمويل العالمي، "يقدم هذا التقرير تذكيرًا صارخًا آخر بالحاجة الملحة لمضاعفة التزامنا تجاه صحة النساء والمراهقين، من خلال العمل الفوري والمزيد من الاستثمارات في الرعاية الصحية الأولية وأنظمة صحية أقوى وأكثر مرونة، يمكننا إنقاذ الأرواح وتحسين الصحة والرفاهية وتعزيز الحقوق والفرص للنساء والمراهقين."

وأوضحت المنظمة، يعتبر النزيف الحاد، وارتفاع ضغط الدم، والعدوى المرتبطة بالحمل، ومضاعفات الإجهاض غير الآمن، والحالات الأساسية التي يمكن أن تتفاقم بسبب الحمل (مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والملاريا) من الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات، كل هذه الأمور يمكن الوقاية منها وعلاجها إلى حد كبير من خلال الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة ومحترمة.

وقالت، يمكن للرعاية الصحية الأولية التي تركز على المجتمع المحلي أن تلبي احتياجات النساء والأطفال والمراهقين وتمكن من الوصول العادل إلى الخدمات الحيوية مثل الولادات المدعومة والرعاية قبل وبعد الولادة، وتلقيح الأطفال، والتغذية وتنظيم الأسرة، ومع ذلك، فإن نقص تمويل أنظمة الرعاية الصحية الأولية، ونقص العاملين في مجال الرعاية الصحية المدربين ، وسلاسل التوريد الضعيفة للمنتجات الطبية ، كلها عوامل تهدد التقدم.

ما يقرب من ثلث النساء لا يخضعن لأربعة فحوصات سابقة للولادة من أصل 8 موصى بها، أو يتلقين رعاية أساسية بعد الولادة، إن ممارسة السيطرة على صحتهن الإنجابية - لا سيما القرارات المتعلقة بما إذا كان لديهن أطفال ومتى ينجبن - أمر بالغ الأهمية لضمان أن تتمكن النساء من التخطيط والتباعد بين الإنجاب وحماية صحتهن، تزيد أوجه عدم المساواة المتعلقة بالدخل أو التعليم أو العرق أو العرق من المخاطر التي تتعرض لها النساء الحوامل المهمشات، اللاتي لديهن أقل إمكانية للحصول على رعاية الأمومة الأساسية ولكن من المرجح أن يعانين من مشاكل صحية أساسية أثناء الحمل.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، "من غير المقبول أن يستمر الكثير من النساء في الموت بلا داع أثناء الحمل والولادة، أكثر من 280.000 حالة وفاة في عام واحد أمر غير معقول

ربما تكون جائحة كورونا قد أعاقت المزيد من التقدم في صحة الأم، مع ملاحظة أن سلسلة البيانات الحالية تنتهي في عام 2020 ، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لإظهار الآثار الحقيقية للوباء على وفيات الأمهات، ومع ذلك، يمكن أن تزيد عدوى كورونا من المخاطر أثناء الحمل، لذلك يجب على البلدان اتخاذ إجراءات لضمان حصول النساء الحوامل وأولئك الذين يخططون للحمل على لقاحات كورونا والرعاية الفعالة قبل الولادة.

قال جون ويلموث ، مدير قسم السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: "لا يزال الحد من وفيات الأمهات أحد التحديات الصحية العالمية الأكثر إلحاحًا، ويتطلب إنهاء الوفيات النفاسية التي يمكن الوقاية منها وتوفير الوصول الشامل إلى رعاية صحية جيدة للأمهات، والجهود الدولية والالتزامات التي لا تتزعزع، لاسيما بالنسبة للفئات السكانية الأكثر ضعفًا، ومن مسؤوليتنا الجماعية ضمان بقاء كل أم، في كل مكان، على قيد الحياة أثناء الولادة، حتى تتمكن هي وأطفالها من الازدهار .

يكشف التقرير أنه يجب على العالم تسريع التقدم إلى حد كبير لتحقيق الأهداف العالمية للحد من وفيات الأمهات، أو المخاطرة بحياة أكثر من مليون امرأة بحلول عام 2030 .