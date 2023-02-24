السديس: نرفض المساس بالمقدسات والتعدى على القرآن استفزاز لمشاعر مليار مسلم

إيمان حنا

أعرب الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ عبدالرحمن السديس عن رفضه التام لكل ما من شأنه المساس بمقدسات المسلمين أو الإساءة للشريعة الإسلامية الغراء، مؤكدا ان التصرف الأرعن والإساءة المتعمدة للقرآن الكريم هو إساءة وتعدٍ واستفزاز لمشاعر مليار مسلم في شتى بقاع الأرض.

وقال الرئيس العام خلال القاءه خطبة صلاة الجمعة بالمسجد الحرام إن الحملات الممنهجة المتكررة في التعدي على كتاب رب العالمين، هو إرهاب مرفوض ولا يزيد المسلمين إلا تمسكا بالقرآن الكريم حفظا وعملا، قولا وفعلا.





ومن جهة ثانية، دشن الرئيس العام العبوات الجديدة لماء زمزم بالمسجد الحرام، مؤكدا على دور إدارة سقيا زمزم في إيصال وتوزيع الماء المبارك على قاصدي بيت الله الحرام داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته، وموصياً على الإلتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية والطرق المتبعة في توزيع العبوات، حرصًا على صحة وسلامة مرتادي البيت العتيق.

وكان أكثر من 750 ألف مصلٍ من المعتمرين والزائرين أدوا اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام في أجواء إيمانية خالصة؛ ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة بالتعاون مع مختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة .وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتقدبم خدماتها المتنوعة للمصلين من المعتمرين والزوار و تنظيم حركة دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد الحرام، وتوفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة، وكراسٍ خاصة للمحتاجين لها، واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وغيرها من الخدمات التي تُعين المصلين وتسهل عليهم أداء عباداتهم بكلّ يُسرٍ وسهولة .كما كثفت عمليات التطهير والتعقيم للمسجد الحرام ومصليّاته وساحاته على مدار الساعة، بالإضافة إلى تهيئة أروقة المسجد بالسجاد الفاخر.