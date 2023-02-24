التنمية المحلية: 1616 مشروعا ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" فى بنى سويف

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، بمقر الوزارة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، ناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ بنى سويف، موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن برنامج تطوير الريف المصرى بالمحافظة، والتي تستهدف فى مرحلتها الأولى مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف، ويضم المركزين 12 وحدة محلية قروية و54 قرية رئيسية بخلاف النجوع والكفور والتوابع، وستتضمن المشروعات المنفذة بالمركزين والتي تبلغ 1616 مشروع عدد من القطاعات المهمة وعلى رأسها: "صرف صحى – مياه شرب - غاز طبيعى – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء – طرق - تبطين ترع – كبارى – إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية".

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية ،والتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين .

وأشار الدكتور محمد هانى إلى جولاته التفقدية الأسبوعية بالإضافة إلى نواب المحافظ والقيادات التنفيذية على القرى المستهدفة في مركزي ببا وناصر لمتابعة سير تنفيذ المشروعات بما يساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة لأهالى قرى بنى سويف خاصة فيما يخص المجمعات الحكومية الخدمية وتقديم الخدمات بطريقة حديثة ومميكنة لتوفير الوقت والمجهود أمام المواطنين المستفيدين من المجمعات .

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التي بدأت في جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، و الطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة حيث سيتم زراعة حوالي 224 ألف شجرة بمحافظة بنى سويف خلال العام المالي الحالي وستقوم وزارة التنمية المحلية بتوريد حوالى 170 ألف شجرة إلى المحافظة .

كما شهد اللقاء كذلك استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 والتي ستبلغ تكلفتها حوالى 620 مليون جنيه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني بنى سويف.

وقال محافظ بني سويف، إن هناك عدد كبير من المشروعات المستهدفة انتهت وتم افتتاحها أمام المواطنين خاصة في مجالات الرصف وتوسعة الشوارع وتطوير البنية الأساسية ، مؤكداً على توجيهاته للشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة.

كما تطرق اللقاء كذلك إلى جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة ومشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات ، بالإضافة إلى متابعة مشروع رفع كفاءة وتطوير مصنع تدوير القمامة بسمسطا والذى يشمل إنشاء خطوط فرز جديدة وتطوير الخطوط الحالية ومعدات العمل بمصنع ،لاستقبال وتدوير القمامة وإنتاج السماد العضوي RDF (الوقود البديل)،ويساهم في دعم منظومة المخلفات بالمحافظة .

كما تابع اللواء هشام آمنة مع الدكتور محمد هاني خلال الاجتماع جهود المحافظة للسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وإقامة معارض " أهلاً رمضان" بجميع مدن ومراكز المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة والاستعداد لشهر رمضان المبارك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة في هذا الشأن .

وقال الدكتور محمد هاني أنه تم افتتاح معرض "أهلاً رمضان" منذ أيام بمدينة سمسطا ويتم التوسع في إطلاق معارض بجميع المدن والمراكز بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير تلك السلع بجميع المناطق ، وذلك ضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق.

وأوضح محافظ بني سويف أن الفترة الماضية شهدت إقامة العديد من المعارض والشوادر على مستوى القرى والمدن، وذلك ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الغرفة التجارية، والتي تضمنت إقامة معارض ومنافذ لبيع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ، بواقع 7 معارض رئيسية بعواصم المدن وبالتوازي مع إقامة 40 شادراً على مستوى الوحدات المحلية القروية في كل مركز .

كما تابع وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف ملف المتغيرات المكانية والإجراءات المنفذة حيال المخالفات التي يتم رصدها ، حيث أكد اللواء هشام آمنة على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة سير وتطوير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات يتم رصدها أولًا بأول.

وأشار الدكتور محمد هاني إلي متابعته المستمرة للمنظومة في كافة المدن والمراكز والإجراءات المنفذة في رصد المخالفات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل الفوري مع كافة المخالفات ، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والازالات الفورية للمخالفات.